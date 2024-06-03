تحالف الانبار:الخلاف بين الحلبوسي والخنجر وراء بقاء البرلمان بلا رئيس

تحالف الانبار:الخلاف بين الحلبوسي والخنجر وراء بقاء البرلمان بلا رئيس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، اليوم الاثنين، ان الأطراف السياسية داخل البيت السني لن تتفق على مرشح موحد لمنصب رئيس البرلمان، لافتا الى ان الصراع بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر سيبقي مجلس النواب من دون رئيس.وقال دحام في حديث صحفي ، ان “المعطيات التي افرزتها الأشهر الماضية تفيد بصعوبة اتفاق الأطراف السياسية في المكون السني على شخصية محددة لمنصب رئيس البرلمان”.واستبعد دحام ان تتفق هذه الأطراف على حسم رئاسة البرلمان او اختيار شخصية متفق عليها”.ودعا مجلس النواب الى “حسم الملف والتحرك نحو اختيار مرشح تسوية”. 

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