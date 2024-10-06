تحالف الانبار:الخنجر والسامرائي مع صوت الإطار في دعم المشهداني لرئاسة البرلمان

تحالف الانبار:الخنجر والسامرائي مع صوت الإطار في دعم المشهداني لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الانبار المتحد، احمد عبد الدليمي، اليوم الاحد، خروج النائب سالم العيساوي من سباق المنافسة على رئاسة مجلس النواب.وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “رئيسي تحالفي السيادة خميس الخنجر والعزم مثنى السامرائي سحبا دعمهما للعيساوي، مما مهد الطريق امام منافسه محمود المشهداني للظفر بالمنصب”.واضاف ان “محادثات انتخاب رئيس للبرلمان اصبحت محصورة بين قوى الاطار التنسيقي وحزب تقدم، مبينا ان “الحلبوسي ابلغ زعيم دولة القانون نوري المالكي ترشيحه للمشهداني بانتظار رأي قوى الاطار التنسيقي لتمريره او الاعتراض على تسميته”.واشار الى، ان “الاطار التنسيقي لا يريد فرض اي شخصية على المكون السني، اذ انه بانتظار تقديم شخصية مقبولة لدى جميع القوى السنية للموافقة عليه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *