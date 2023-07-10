تحالف الانبار:السوداني أبلغ الحلبوسي باستمرار إلقاء القبض على الفاسدين في المحافظة

تحالف الانبار:السوداني أبلغ الحلبوسي باستمرار إلقاء القبض على الفاسدين في المحافظة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد الفهداوي، الاثنين، ان هدف زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء السوداني تتعلق بالتوسط لإيقاف  إجراءات النزاهة التي طالت الفاسدين في محافظة الانبار.وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، إن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لن يخضع او يتأثر بمطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن إيقاف الإجراءات بحق الفاسدين من اتباعه في محافظة الانبار”.وأضاف ان “هدف زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بالتوسط لإيقاف إجراءات النزاهة بحق اتباعه من الفاسدين في حزب تقدم”.وأشار الى ان “الانباريين لهم ثقة كاملة بإجراءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد شمول اشخاص اخرين بالتحقيق في قضايا فساد وهدر للأموال”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اجرى زيارة مساء اول امس السبت، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد الإجراءات التي قامت بها هيئة النزاهة من اعتقال شخصيات تابعة لحزب تقدم لتورطها بملفات فساد وكذلك تزامنت مع التغييرات الأمنية والإدارية في محافظة الانبار.

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