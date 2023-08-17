تحالف الانبار:المشاركة الانتخابية في المحافظة ستكون ضعيفة جداً

تحالف الانبار:المشاركة الانتخابية في المحافظة ستكون ضعيفة جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار المتحد (الموحد سابقا)، محمد الفهداوي، اليوم الخميس، تراجع كبير بنسبة المصوتين في الانتخابات المحلية المقبلة بالمحافظة.وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، إنه “من المتوقع ان تتراجع نسبة المصوتين في محافظة الانبار خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عن النسبة السابقة في مجلس النواب”.وأضاف، ان ” التراجع بعدد المصوتين يعود الى عدة أسباب منها نزول نفس الأحزاب السياسية التي لم تحقق للمحافظة وابنائها الوعود التي قطعتها في كل انتخابات”.وأشار الى ان ” قائمة المرشحين للانتخابات لم تتغير حيث جاءت بنفس الوجوه السابقة , فضلا عن عمليات اعتقال عدد من القيادات الإدارية والحزبية بالمحافظة مؤخرا من قبل هياة النزاهة بتهم الفساد”.ولفت الفهداوي الى، ان” هذه الأسباب ولدت شعور عام لدى أبناء محافظة الانبار بانه لا تغيير قادم”.

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