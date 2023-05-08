تحالف الانبار:الواقع السياسي سيتغير في المحافظة بعد الانتخابات القادمة

تحالف الانبار:الواقع السياسي سيتغير في المحافظة بعد الانتخابات القادمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الانبار الموحد، الاثنين، عن مفاوضات سياسية يجريها مع قوى أخرى لإعلان التحالفات الانتخابية المقبلة، فيما أشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيبتعد عن المنافسة. وقال القيادي في تحالف الانبار الموحد طه عبد الغني في تصريح صحفي: ان “خريطة القوى السياسية ستتغير في الانبار بشكل كبير قريبا”.وأضاف عبد الغني، ان “تحالف الانبار مستمر في المباحثات مع قوى أخرى من اجل الإعلان عن تحالفات كبيرة وفاعلة للمنافسة على الانتخابات المحلية المزمع اقامتها نهاية العام الجاري”.وأشار الى ان “الإعلان عن فضائح وكشف المستور في قضايا فساد في الانبار أبعدت الجماهير عن القوى الحاكمة وستلزمها الى النزول وتغييرها عبر الانتخابات”.وافاد مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية، بتزايد حدة المناقشات السياسية للأحزاب المعارضة لمحمد الحلبوسي من اجل تشكيل تحالفات انتخابية ضمن المنافسة على مجالس المحافظات.وقال المصدر ان “شخصيات سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات في الانبار وبغداد والمحافظات الشمالية من اجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف لازاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتكوين جبهة موحدة تضمن انشاء تشكيل سياسي بعيدا عن طموحات الحلبوسي وانفراده بالقرار في ادارة شؤون الانبار “

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