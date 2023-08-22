تحالف الانبار:انسحاب عضو من حزب الحلبوسي

تحالف الانبار:انسحاب عضو من حزب الحلبوسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في تحالف الانبار الشيخ احمد الدليمي، الثلاثاء، انسحاب أحد اعضاء حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من صفوفه.وقال الدليمي في تصريح  صحفي، ان”احمد عساف العبيدي أعلن انسحابه من حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دون ذكر المزيد من التفاصيل حول اسباب انسحابه”.

وأضاف، ان” انسحاب العبيدي جاء بعد ساعات من انسحاب قيادي بارز في حزب تقدم لورنس العيساوي”.وبين، ان” الايام القليلة المقبلة ستشهد انسحابا لعدد من قيادات الحزب على خلفية نشوب صراعات داخلية غير معلنة في صفوف الحزب الذي يتولى ادارة شؤون محافظة الانبار “.واوضح ان ” تسلط الحلبوسي وانفراده بالقرار ادى الى انسحاب عدد من قادة الحزب ومن المؤمل انسحاب قيادات اخرى في غضون الايام القليلة المقبلة”.يشار الى ان القيادي في حزب تقدم لورنس العيساوي، اعلن يوم امس انسحابه من حزب تقدم وانضمامه الى المشروع العربي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *