تحالف الانبار:تهريب النفط من الإقليم إلى تركيا وإيران بعلم السوداني

تحالف الانبار:تهريب النفط من الإقليم إلى تركيا وإيران بعلم السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، اليوم السبت، جهات وصفها بالمتنفذة في حكومة اقليم كردستان مسؤولة عن عمليات تهريب النفط الى تركيا وإيران بشكل شبه يومي بعلم رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال الدليمي في حديث صحفي، ان ” الكمية التي تهرب الى تركيا اكثر من 500 الف برميل يوميا بواسطة عجلات مخصصة لنقل المشتقات النفطية وبحماية قوات الاسايش الكردية “.واضاف ان” المبالغ المالية لعمليات تهريب النفط الى تركيا تودع في مصارف تعود لأفراد من اسرتي مسعود بارزاني وطالباني وبأسماء مستعارة “.وتابع، ان “هبوط اسعار النفط مخطط ومقصود لضرب اقتصاد الدول المصدرة للنفط لاسيما العراق وسط توقعات  بفرض عقوبات جديدة ستمس العراق وايران، واصفا العملية بانها حرب اقتصادية غير معلنة تقودها امريكا للحصول على مكاسب سياسية ومادية”.وأشار الى، ان “عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي متوقف منذ فترة طويلة بشكل رسمي الا ان عمليات التهريب مستمرة وبشكل شبه يومي “.

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