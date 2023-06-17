تحالف الانبار:حراك سنّي للإسراع بإقالة الحلبوسي

تحالف الانبار:حراك سنّي للإسراع بإقالة الحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ احمد الدليمي أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، السبت، تصاعد حدة الحراك السياسي والعشائري من اجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن “شخصيات سياسية وعشائرية تجري حوارات مكثفة من اجل توحيد الرؤى لإيجاد بديل عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي فشل في مهمة ادارة شؤون المحافظات السنية “.واضاف ان”الحوارات السياسية تصب في صالح تحقيق الهدف الذي يتطلع اليه ابناء المحافظات السنية في سحب الثقة عن الحلبوسي كونه اصبح شخصية غير مرغوب فيها”. وبين ان” الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن تشكيل احزاب جديدة مناهضة لتطلعات الحلبوسي وحزبه الذي يدير شؤون محافظة الانبار “. وأشار الدليمي الى ان” ظاهرة بروز احزاب وكتل سياسية جديدة سوف تسهم في تقوية الجبهة المضادة للحلبوسي والتعجيل بسحب الثقة عنه خلال المرحلة المقبلة. 

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