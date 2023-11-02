تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يمنع وضع اللوحات الانتخابية وصور مرشحي التحالف في الرمادي

تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يمنع وضع اللوحات الانتخابية وصور مرشحي التحالف في الرمادي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الشيخ رائد الدليمي  القيادي في تحالف الانبار المتحد ،الخميس،، ان “حماية نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية والقيادي في حزب تقدم جاسم العسل منعوا مرشحي تحالف الانبار المتحد من لصق لوحاتهم الاعلانية الانتخابية في منطقة السكنية شمالي مدينة الفلوجة ما ادى الى وقوع مشادات كلامية تحولت الى اشتباكات بالأيدي، ما دعا القوات الامنية الى التدخل لفض الاشتباك دون وقوع اي اصابات بين الطرفين “.واضاف الدليمي، ان “قيادات حزب تقدم تمنع بقية المرشحين من الاحزاب من تعليق صورهم في الاماكن المميزة كونها محجوزة للحزب الحاكم وبعلم الجهات المعنية والقوات الامنية “. وأشار الى، ان “الايام المقبلة ستشهد مشاكل قد تتطور الى استخدام العصي والآلات الجارحة وربما السلاح في اولى ايام لصق الدعايات الاعلانية الانتخابية”.وتابع، ان “المرشحين يصرون على اختيار المكان الذي يناسب اعلانه في حين يصر حزب الحلبوسي على منعهم من التجاوز على اماكن تم حجزها وبطريقة غير قانونية ولم يشهد لها مثيل للحزب الحاكم في مؤشر على وقوع مصادمات بين الاحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات”.

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