تحالف الانبار:رئيس الجمهورية خالف طلب النزاهة بعدم المصادقة على محافظ الانبار الجديد

تحالف الانبار:رئيس الجمهورية خالف طلب النزاهة بعدم المصادقة على محافظ الانبار الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد تحالف الأنبار الموحد، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية بعد اصدار مرسوم يفضي بتثبيت محافظ الانبار الجديد، فيما اكد ان القرار يخالف وثيقة هيئة النزاهة العامة التي طلبت تأخير تثبيته لحين انتهاء التحقيق بالملفات المرتبطة به. وقال القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث صحفي، إن “قرار رئيس الجمهورية يعود الى الضغوط السياسية”، مشيرا الى ان “التخادم السياسي والمصالح المشتركة بين الأحزاب احدى أسباب صدور مثل هكذا قرارات سريعة”. وتابع، ان “هنالك العديد من الجوانب القانونية التي قد تدين محافظ الانبار الجديد، ومدير مكتب الحلبوسي السابق بعد وثيقة النزاهة العامة التي اكدت الاستمرار في التحقيقات”، مضيفا ان “هنالك قضايا وشبهات تلاحق المحافظ الجديد للانبار ابان عمله في التجارة والمحافظة”. واختتم الدليمي حديثه: ان “قرار رئيس الجمهورية يكشف استسلامها للضغوط السياسية وغض البصر عن وثيقة النزاهة العامة”، لافتا الى ان “القرار يخالف وثيقة هيئة النزاهة العامة التي طلبت تأخير تثبيت محافظ الانبار لحين انتهاء التحقيق في الملفات المرتبطة به”. وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد ابلغت رئاسة الجمهورية بوجود ملفات لدى دائرة الوقاية في الهيئة قيد التحقيق بحق محافظ الانبار المنتخب محمد نوري الكربولي.

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