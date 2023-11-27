تحالف الانبار:سطوة الحلبوسي وتهديده لخصومه أنتهت

تحالف الانبار:سطوة الحلبوسي وتهديده لخصومه أنتهت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار المتحد طه عبد الغني،الاثنين، استحالة تأثير رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي على اختيار رئيس السلطة التشريعية المقبلة، مبينا ان الجمهور لن يقتنع ويدعم من انتهت ولايته من الحكم.وقال عبد الغني في تصريح صحفي، ان “الحديث عن عودة تاثير محمد الحلبوسي على الساحة السنية امر مثير للسخرية كونه فقد السلطة بلا عودة”.وأضاف ان “الحلبوسي رفض وبشكل قطعي اختيار شخصية من الانبار بالتحديد للحفاظ على المحافظة تحت عباءته بعيدا عن نفوذ أي شخص اخر وهو امر سيتم رفضه”.وأشار الى ان “سطوة الحلبوسي وتهديده لخصومه انتهت ولم يبق منها سوى العنتريات”، مؤكدا ان ” الشارع السني هو أيضا تغير بعد الاحداث الأخير وبات يؤمن بالدولة كمرجع اعلى له ولشؤونه بدلا من القيادات السياسية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

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