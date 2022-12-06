تحالف الانبار:سنكشف قريبا فساد تحالف السيادة

تحالف الانبار:سنكشف قريبا فساد تحالف السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الانبار الموحد، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة ملفات الفساد في المحافظة، مشيرا الى أنه سيضغط من اجل كشف تلك الملفات للرأي العام. وقال القيادي في التحالف محمد دحام الدليمي في تصريح صحفي، إن “مؤشرات الفساد وهدر الأموال في محافظة الانبار كبيرة جدا ويجب الكشف عنها”، مبينا ان “هيئة نزاهة المحافظة لديها العديد من تلك الملفات ولابد من كشفها”. وأضاف الدليمي، ان “التحالف شكل لجنة لمتابعة تلك الملفات والاتصال بهيئة النزاهة في محافظة الانبار لغرض الضغط عليها بالكشف عن تلك الملفات التي فيها هدر كبير للأموال الدولة”، مشيرا إلى أن “من اهم التزامات التحالف واولوياته هو السعي الى كشف الفاسدين ومتابعة المشاريع التي فيها شبهات فساد وفق الطرق القانونية والإدارية”.وكان عضو مجلس محافظة الانبار السابق طه عبد الغني قلل في تصريح سابق، من اهمية الحديث الاعلامي عن الاعمار في المحافظة، مؤكدا أنها لا تعدو كونها اكثر من صبغ الارصفة، فيما كشف عن أن الاموال التي انفقت في المحافظة تكفي لبناء دبي والدوحة. 

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