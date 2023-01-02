تحالف الانبار:في الانتخابات القادمة الحلبوسي سيكون من الماضي

تحالف الانبار:في الانتخابات القادمة الحلبوسي سيكون من الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمح القيادي في تحالف الانبار الموحد، عبد الله عطا الله الجغيفي، الاثنين، الى إزالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عبر “صولات وجولات” ضد الفساد، بحسب وصفه.وقال في حديث صحفي: انه “للباطل صولة وللحق صولات مع تقدم الأيام ستزول الاصنام واولهم صغير الاحلام، ومن دحر داعش سيدحر الفساد “.وحديث الجغيفي كتلميح لإزاحة الحلبوسي من منصبه حيث تشهد الانبار سخطا شعبيا وسياسيا ضد سلوكيات رئيس البرلمان في المحافظات الغربية والشمالية، عبر التسلط بالقرار والتحكم بمقدرات تلك المحافظات.وجاء استهداف الجغيفي بعد أيام من تصريحات السياسي المستقل والنائب السابق عن صلاح الدين مشعان الجبوري الذي أكد فيها على ان المحافظات الغربية والشمالية ستشهد حراكا سياسيا وشعبيا واسعا قبيل انتخابات مجالس المحافظات ضد الحلبوسي.وذكر الجبوري في حديث متلفز: ان” هناك حراكا شعبيا وسياسيا واسعا ينشط ضد الحلبوسي وحزبه ومن معه وينمو في المحافظات الغربية والشمالية وهذا النشاط متصاعدا قبيل انتخابات مجالس المحافظات “.وأضاف ان “الشعب العراقي سيتفاجأ بحجم الغضب والسخط الشعبي ضد الحلبوسي وحزبه وسيمنى بخسارة كبيرة وسينحسر نفوذه في اجزاء من الرمادي والفلوجة “.وتابع ان “محافظة الانبار ستشهد أيضا نشاطا كبيرا جدا ضد رئيس البرلمان”، موضحا: “حاليا صرنا نسمع من اهل الرمادي والانبار مالم نسمعه من قبل ضد الحلبوسي”. ويواجه الحلبوسي انتقادات واسعة من قبل اوساط سياسية وشعبية في المناطق الغربية والشمالية واتهامه بالهيمنة والسيطرة على مقدرات المحافظات والتفرد بالقرار السياسي، مما اثار سخط اغلب القوى السياسية. بحسب مراقبين للمشهد السياسي .

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