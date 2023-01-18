تحالف الانبار:لايحق للحلبوسي التحدث عن المكون السنّي

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العمليات المشتركة والبيشمركة يبحثان عدة ملفات في مجال التنسيق والخطط المشتركة
مجلس النواب يصوت على أعضاء لجانه الدائمة
النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي يرفض تزويد البرلمان بالجدول اليومي لبيع الدولار
الطاقة النيابية تبحث إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة على المواطنين
تحالف الفتح:الحلبوسي لايحترم طلبات النواب في مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
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النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي يرفض تزويد البرلمان بالجدول اليومي لبيع الدولار
الطاقة النيابية تبحث إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة على المواطنين
تحالف الفتح:الحلبوسي لايحترم طلبات النواب في مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
محافظ البنك المركزي:ندعم التحول إلى الطاقة النظيفة
خبير اقتصادي:الدفع الالكتروني يقلل من الفساد
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فريق سان جيرمان الفرنسي سيواجه فريقي النصر والهلال السعوديين
كاساس: نتعامل مع كل مباراة على حدة والعيون نحو لقب البطولة
اتحاد الكرة العراقي:الدخول لمباراة العراق /قطر لمن يمتلك التذكرة فقط
درجال: بطولة خليجي 25 حققت نجاحاً تنظيمياً ولوجستيا
مدرب البحرين:المنتخب العراق أفضل الفرق المشاركة في خليجي 25
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها
مصدر سياسي:إطلاق سراح اللص “هيثم الجبوري” القيادي في ائتلاف المالكي
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
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