تحالف الانبار:لايحق للحلبوسي التحدث عن المكون السنّي

تحالف الانبار:لايحق للحلبوسي التحدث عن المكون السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ اركان الطرموز، الأربعاء، عن وجود خلاف جديد حول المناصب في الانبار، مبينا انه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يحق له الحديث باسم المكون او الادعاء بزعامته. وقال الطرموز في حوار متلفز ، إن “استقالات النواب كانت مكتوبة تحت ضغط معين من قبل قادتهم واي شخصية معارضة في الانبار تقصى من المشهد السياسي”. واضاف ان “الوجود في رئاسة مجلس النواب لا يعطي الحق لاحد بالتحدث نيابة عن المكون السني او الادعاء بزعامة المكون”. وأشار الطرموز الى ان ” الخلاف السني كان على “المناصب” وجاء نتيجة التضارب في المصالح سيما في محافظة الانبار”، متوقعا “اتساع حدة الخلاف واعلان انشقاق قيادات جديدة من السيادة”.

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