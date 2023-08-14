تحالف الانبار:مال الحلبوسي الفاسد لن يفيده في الانتخابات

تحالف الانبار:مال الحلبوسي الفاسد لن يفيده في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار المتحد (الموحد سابقا) محمد دحام، الاثنين، ان توظيف رئيس البرلمان للمال الفاسد بالتشهير وتشويه صورة تحالفنا عبر قناة فضائية مأجورة لن يجدي نفعا.وقال دحام في تصريح  صحفي، إن ” التسويق الإعلامي لرئيس البرلمان وحزبه تقدم واستهداف واضح بتشهير وتسقيط لقيادات تحالف الانبار المتحد عبر قناة فضائية مأجورة ومعروفة بسعيها وراء الأموال لن تجدي نفعا”.وأضاف، ان “هذا الأسلوب الرخيص، لم يعد ممكنا وليس له أي تاثير على الشارع الانباري في هذه المرحلة بعد ان كشف زيف شعاراته السابقة وهيمنته على مقدرات المحافظة خلال السنوات السابقة”.وأشار الى ان “هناك عزوفا كبيرا بشأن التحالف مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الانتخابات المحلية المقبلة”.

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