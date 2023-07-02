تحالف الانبار:ملف سرقة أكثر من 100 مليار دينار من قبل قيادي في حزب الحلبوسي تحت يد النزاهة

تحالف الانبار:ملف سرقة أكثر من 100 مليار دينار من قبل قيادي في حزب الحلبوسي تحت يد النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الشيخ احمد الدليمي احدقادة تحالف الانبار الموحد ، الاحد، عن قيام هيئة النزاهة في التحقيق بعملية سرقة اكثر من 100 مليار دينار من قبل مدير تقاعد الانبار الاسبق جراء عمليات تزوير.وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان ” النزاهة تحقق مع المنتمي لحزب تقدم برئاسة الحلبوسي مدير تقاعد الانبار الاسبق انس العلواني المعتقل حاليا في احد سجون بغداد بتهمة الاستحواذ على اكثر من 100 مليار دينار جراء قيامه بتزوير معاملات المتقاعدين والمتضررين من العمليات الارهابية “.واضاف ان” العلواني يمتلك مافيا لتزوير معاملات المتقاعدين والمتضررين جراء العمليات الارهابية بعد العثور على قوائم تضم مئات الأسماء الوهمية “.واشار الى ان “التحقيق مع العلواني مازال مستمرا وفق معلومات تفيد باعترافه على نواب وشخصيات سياسية وعشائرية بارزة يستلمون رواتب لأسماء وهمية من دائرة التقاعد ، مؤكدا ان” الجهات المعنية ضبطت بحوزة المعتقل قوائم تضم اعدادا كبيرة من الأسماء الوهمية تقدر رواتبهم بأكثر من 100 مليار دينار “. وكانت قوة امنية قادمة من بغداد قد داهمت يوم امس منزل مدير تقاعد الانبار الاسبق انس العلواني القيادي في حزب تقدم واستولت على حاسوب وهاردات تحوي على أسماء وهمية لمتقاعدين “.

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