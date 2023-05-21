تحالف الانبار:نسعى لضم جميع القوى السنّية عدا الحلبوسي في تحالف واحد

تحالف الانبار:نسعى لضم جميع القوى السنّية عدا الحلبوسي في تحالف واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار محمد الفهداوي، الاحد، عن تفاهمات جديدة بين تحالف الانبار بقيادة رافع العيساوي والأحزاب والحركات السنية في المحافظات الغربية لتشكيل تحالف يشمل تلك المحافظات.وقال الفهداوي في حديث صحفي، ان “اجتماعات وتفاهمات جرت خلال الساعات الماضية بعد إعلان تشكيل تحالف الانبار بقيادة رافع العيساوي بهدف اعلان تحالف جديد يضم الأحزاب والحركات السنية في المحافظات الغربية لتشكيل تحالف يشمل تلك المحافظات”. وأضاف، ان ” تحالف الانبار ليس لديه أي موانع من اجراء تفاهم تحالف العزم و حتى الخنجر اذا كانت رؤيتهم لاتختلف مع التوجه الجديد للتحالف الاوسع”، مبينا انه “في حال عدم الاتفاق معهما لايعني باننا سنكون أعداء في المستقبل، بل سيكون بيننا تنسيق بالمواقف المشتركة”.وأشار الفهداوي، الى انه “منذ اعلان تحالف الانبار الموحد بقيادة العيساوي لم نسمع أي رفض او تعليق سلبي من قبل القوى السياسية الشيعية وهذا امر إيجابي بالنسبة للتحالف الجديد”. يذكر ان شخصيات سنية أعلنت عن تشكيل، تحالف الانبار الموحد، برئاسة رافع  العيساوي وعدد من القيادات بينها وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي ووزير التخطيط نوري صباح الدليمي ورئيس حزب الحل جمال الكربولي.

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