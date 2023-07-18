تحالف الانبار :الفساد في الانبار خارج الوصف

تحالف الانبار :الفساد في الانبار خارج الوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد تحالف الانبار الموحد، الثلاثاء، المبالغ المالية التي استردتها هيئة النزاهة من رئيس هيئة التقاعد بمحافظة الانبار “لا تسوي شيئاً” لحجم السرقات الأخرى، فيما وجه طلباً للحكومة الاتحادية.وقال القيادي بالتحالف، محمد دحام، في حديث صحفي، إن “قضية الفساد في الانبار تختلف عن كل المحافظات العراقية الأخرى، باعتبار أن هناك أرقاما فلكية وسرقات لا تقدر بثمن”.وأضاف، أن “المبلغ المالي الذي تم استرداده من رئيس هيئة التقاعد السابق بالأنبار، والذي يقدر بـ5 ملايين دولار وان كان كبيراً، الا أنه لا يسوي شيء لحجم الأموال الأخرى المسروقة في الانبار”. وطالب القيادي بتحالف الانبار، هيئة النزاهة بـ”الكشف عن إيرادات الانبار منذ عام 2018 ولغاية اللحظة لاسيما الداخلة الى المحافظة، وتتبع هذه الأموال وتحديد الجهات التي حصلت عليها”.وبين دحام، أن “هناك شراكات وتخادم وأحزاب سياسية وشخصيات نافذة هي من رتبت لهذه السرقات، فمن المستحيل أن يقوم رئيس هيئة تقاعد بدرجة رئيس قسم بسرقة مبلغ بهذه القيمة.وتابع حديثه قائلاً: “هيئة النزاهة تثبت الان صحة التصريحات والمعلومات تتحدث عن ملفات الفساد الكبيرة وحجم الأموال المستحوذ عليها، وتم الإعلان عنها سابقاً”.وأعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، في وقت سابق من اليوم، استرداد مبلغ 5 ملايين دولار وسيارتين نوع “كاديلاك وجي كلاس”، من رئيس هيئة التقاعد السابق بالانبار.

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