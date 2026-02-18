تحالف الانبار المتحد:استمرار تهريب النفط من قبل الحكومة البارزانية إلى تركيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد عبد الستار احمد الدليمي، الثلاثاء، ان عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا تتم عبر 45 منفذا غير نظامي خارج سيطرة حكومة بغداد. وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان “عمليات تهريب المشتقات النفطية الى تركيا تتم عبر 45 منفذا غير رسمي مع تركيا بعد استحداث منافذ غير نظامية من قبل شبكات التهريب باتفاق مع حكومة مسعود البارزاني وشبكات التهريب في تركيا”. واضاف ان “مقربين من البارزاني قاموا ببيع منافذ غير رسمية لشبكات التهريب بشكل سنوي على ان تجدد عقود البيع سنويا”، مبينا ان “كافة الاجراءات المتعبة من قبل حكومة بغداد للحد من ظاهرة تهريب النفط الى تركيا ودول اخرى لم تجدي نفعا كون ان المهربين يستخدمون منافذ غير نظامية لتصدير النفط المهرب الى خارج البلاد”.واكد ان “عمليات تهريب النفط العراقي الى تركيا وافغانستان وسوريا لم تتوقف وتجري بشكل سري وباشراف حكومة البارزاني”. 

