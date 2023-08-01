تحالف الانبار :المحافظ سرق ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية

تحالف الانبار :المحافظ سرق ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الانبار، ضاري الدليمي، الثلاثاء،إن “محافظ الانبار وقع عقدا على إنشاء مطار الانبار، ووضع الحجر الأساس للمشروع، مع شركة تركية”، لافتا الى أن “هذه الشركة وهمية ولا وجود لها، حسب المعلومات التي وردت لنا”.وأضاف، أن “الجهات الإدارية والمجتمع الانباري علم بمشروع مطار الانبار، والذي أصبح حديث الشارع في الاونة الأخيرة”، مبيناً أن “ما دار حول المشروع من سرقة ملف أراضي ناحية الوفاء التي روج لها كأنها ملاصقة للمطار، مما دفع المواطنين الى شراء مجموعة كبيرة من القطع الأراضي في هذه المنطقة”.وأوضح القيادي بتحالف الانبار، أن “ملف الأراضي اعقبه بعد ذلك، مشروع سياج المطار وإحالته الى شركة تركية بمبلغ فاق الـ40 مليار دينار، ولما تم تعقب الموضوع، بين أن كلفة السياج لا يكلف أكثر من 20 مليار دينار، أي تمت سرقة أكثر من نصف المبلغ”. وبين الضاري، أن “إصرار الحكومة المحلية في الانبار على هذا المشروع يؤكد مضيها بمشروع الفساد”، لافتا الى أن” رئيس مجلس الوزراء، مطالب بالتدخل ومتابعة هذا الموضوع لا سيما أن كانت هذه الشركة وهمية وغير رصينة”.وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر وهمية، توقيع محافظ الانبار، عقداً مع شركة تركية، بمبلغ 55 مليار دينار لبناء مطار الانبار، ووضع حجر الأساس فيه.وتشهد محافظة الانبار موجة تحقيقات حكومية متسارعة في ملفات عدة بسبب شبهات فساد وخروقات مالية وإدارية كبيرة أدت لتحرك هيئة النزاهة الاتحادية حول ملفات عديدة واعتقال العديد من المسؤولين، وسط ترحيب شعبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *