تحالف الانبار الموحد:أساليب الحلبوسي باتت مفضوحة

تحالف الانبار الموحد:أساليب الحلبوسي باتت مفضوحة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام الفهداوي،الاحد، في تصريح صحفي ، إن “تحالف الانبار يدعم ويتضامن بالكامل مع جمهور النائب ليث الدليمي الذي اقيل قسرا من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “. وأضاف ان “ما اشرناه من سلوكيات غير قانونية التي مارسها ويمارسها الحلبوسي باتت مفضوحة لدى الجميع”، مشيرا الى ان “التظاهرة التي قام بها جمهور الدليمي امام مجلس النواب يوم امس ستعقبها تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستقالة”. يذكر ان اعدادا من جمهور النائب ليث الدليمي من اهالي مناطق شمال بغداد نظموا تظاهرة، امس السبت ، امام بوابة المنطقة الخضراء ، احتجاجا على قرارات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، بقبول استقالة النائب ليث الدليمي وتأدية بديله الجديد لليمين الدستورية .

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