تحالف الانبار الموحد:الحلبوسي وحزبه في طريقه إلى الاضمحلال

تحالف الانبار الموحد:الحلبوسي وحزبه في طريقه إلى الاضمحلال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف الانبار الموحد، الخميس، من وصفهم بــ”زعاطيط” البيت السني بمحاولة زرع الفتنة الداخلية ضمن البيت الشيعي، مبينا ان القوى الخارجية ارادت تصدر الزعاطيط من السنة المشهد السياسي. وقال عضو التحالف طه عبد الغني في حوار متلفز ، إن “الأهداف الرئيسية للتدخل الخارجي هو انهاء زعامة القوى السنية وتصدر زعاطيطها المشهد السياسي برمته في إشارة ضمنية للحلبوسي”. واضاف ان “زعاطيط البيت السني أرادوا الأضرار داخل المكون الشيعي واحداث حرب داخلية إلا أن بعض القيادات تصدت لها ومنعتها متنفذين مؤامرة خارجية”. واشار عبد الغني إلى أن “نهاية الحزب المتنفذ في الانبار باتت قريبة بسبب تحشيد اغلب العشائر والفعاليات الشعبية نحو إبعاده عن السلطة بسبب فساده الذي لا يطاق”.

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