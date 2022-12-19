تحالف الانبار الموحد:منهجنا خارج التأثير الخليجي والتركي

تحالف الانبار الموحد:منهجنا خارج التأثير الخليجي والتركي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الانبار الموحد , الاثنين , ان التحالف ذو نزعة وطنية ولن يكون يوما تحت التأثير التركي او الخليجي، مبينا ان التحالف له امتدادات سياسية مع المناطق المحررة وتوجهه واحد. وقال القيادي في التحالف محمد دحام الفهداوي في تصريح صحفي، إن “تحالف الانبار الموحد والمناطق المحررة هو تحالف محلي ملتزم بالكامل مع الحكومة المركزية في بغداد”. وأضاف ان “التحالف لم ولن يكون يوما تحت العباءة التركية او الخليجية كما تلتحف بها بعض الأحزاب المعروفة”، مشيرا الى ان “ثوابت التحالف وطنية وهو ملتزم بالاليات الدستورية وله امتدادات سياسية واسعة في بقية المحافظات المحررة”.وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ عبدالله الجغيفي أكد في تصريح سابق ، عدم اعتراف الكتل والاحزاب السياسية والجماهير بوجود زعيم للمكون السني، مشيرا الى ان من يدعي غير ذلك فهو فاقد للشرعية . 

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