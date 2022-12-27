تحالف الانبار الموحد يطالب هيئة النزاهة بالتحقيق في فساد صندوق اعمار المناطق المحررة

تحالف الانبار الموحد يطالب هيئة النزاهة بالتحقيق في فساد صندوق اعمار المناطق المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف الانبار الموحد ، الثلاثاء، بالتحقيق في فساد صندوق اعمار المناطق المحررة. وقال في بيان ، ان تشخيص هيئة النزاهة لفساد صندوق اعمار المناطق المحررة والخروقات الهائلة بسجلاته لثلاث سنوات يكشف حقيقة التلاعب والتحويلات المالية التي جرى توظيفها انتخابيا لصالح تحالف السيادة محددة للفوز بمقاعد انتخابية لا يستحقونها فضلاً عن اعمار مدن محددة على حساب الاخرى”.وأضاف البيان، ان “ذلك يتطلب إجراءات تحقيقية وقضائية لفتح جميع ملفات الصندوق وليس مجرد عقوبات ادارية بسيطة، فما خفي كان أعظم”.

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