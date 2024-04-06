تحالف الانبار: منصب رئيس البرلمان سيبقى شاغراً لغاية الدورة البرلمانية القادمة

تحالف الانبار: منصب رئيس البرلمان سيبقى شاغراً لغاية الدورة البرلمانية القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الانبار الموحد، عبد الوهاب البيلاوي، السبت، إن “الخلافات ما بين القوى السياسية السُنّية ما تزال قائمة وهي عميقة، وكل جهة تريد ترشيح شخصية عنها ولا يوجد أي توجه نحو مرشح واحد مدعوم من الجميع أو مرشح تسوية”.وأضاف البيلاوي، أن “هذه الخلافات سوف تجعل منصب رئيس البرلمان شاغراً لغاية نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وربما هذا الأمر تريده بعض الأطراف السياسية المختلفة، فلا توجه حتى الآن لحسم هذه الأزمة وتسمية رئيس جديد خلال المرحلة المقبلة”.والأسبوع الماضي، جددت كتلة تقدم النيابية، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.

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