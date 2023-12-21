تحالف الانبار يحذر من عودة تكميم الأفواه بعد فوز حزب الحلبوسي

تحالف الانبار يحذر من عودة تكميم الأفواه بعد فوز حزب الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو تحالف الانبار المتحد، محمد دحام، اليوم الخميس، من عودة سياسة تكميم الافواه بعد فوز حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في الانتخابات المحلية. وقال دحام في تصريح صحفي، إن “حصول تحالف الانبار المتحد المعارض لحزب تقدم على ثلاثة مقاعد انجاز كبير لكونه تحالف جديد وناشئ ولا يمتلك أي سلطة بالمحافظة وكذلك الأموال التي لها دور كبير في حصول الأصوات كما فعله الحلبوسي”.وأضاف، ان “رئيس مجلس النواب المقال، محمد الحلبوسي، اغدق اموالا طائلة على عدد من الشيوخ والوجهاء المؤثرين في محافظة الانبار، فضلا عن الهدايا العينية الضخمة من المال الفاسد”. وتابع، ان “قوى المعارضة تدعو الى الجلوس للتفاهم وتوزيع المناصب بشكل يرضي الشارع الانباري دون ان يستحوذ حزب الحلبوسي على منصبي المحافظ ورئيس المجلس المحلي للمحافظة”.وأشار دحام الى “وجود مخاوف انبارية خاصة المعارضة في حال هيمنة حزب الحلبوسي على منصب المحافظ ورئاسة المجلس خشية من عودة سياسة الدكتاتورية وتكميم الافواه واستهداف منافسيه من المعارضة”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 في مؤتمر صحفي حيث تم إعلان النتائج بنسبة 94 بالمئة.

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