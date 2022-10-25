تحالف الانبار يطالب الحكومة والقضاء بتخليص المحافظة من سطوة عائلة الحلبوسي

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رشيد لتركيا: سنجعل العراق سوقا لبضاعتكم مقابل استمراركم في تخفيض حصته المائية!!
الأمن النيابية: (2.400) ترليون دينار الرواتب السنوية للمفسوخة عقودهم من الأجهزة العسكرية والأمنية
المالية النيابية تؤكد على ضرورة تطبيق الموازنة وخاصة البرنامج الاستثماري
حراك نيابي لتخفيض سعر صرف الدولار
مصدر سياسي:الكاظمي ومستشاريه هربوا الأموال إلى حساباتهم الخارجية
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النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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