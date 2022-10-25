تحالف الانبار يطالب الحكومة والقضاء بتخليص المحافظة من سطوة عائلة الحلبوسي

تحالف الانبار يطالب الحكومة والقضاء بتخليص المحافظة من سطوة عائلة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف الأنبار الموحد، الحكومة المركزية ومجلس القضاء الأعلى بالتدخل لحل “قضية الجميلة”، مستنكرا بأشد العبارات استغلال السلطة لتكميم الأفواه كما ويشجب أي تصرف ذي جنبة سياسية يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعميق التوترات وإثارة الفتنة في محافظة الأنبار. وطالب التحالف بحسب بيان ، الحكومة المركزية بـ”تدخل فوريٍّ وعاجل لكشف ملابسات الاعتداء على أحد الأطباء الاختصاص في مستشفى الفلوجة العام، ومن ثم تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق شباب ووجهاء ورموز عشيرة الجميلة في مدينة الكرمة إلى جانب الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة”. وناشد التحالف، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان “بالتدخل العاجل ومتابعة التطورات المقلقة في الكرمة والأنبار عموماً حفاظاً على السلم المجتمعي”، داعياً عشائر الأنبار إلى “عدم الانجرار وراء بعض الأطراف السياسية التي تستغل نفوذها في المحافظة، مؤكداً أنّ جميع عشائر الأنبار أخوة وأبناء عمومة محفوظين المقام ولا يمكن المساس بأي عشيرة أو رمز من رموز الأنبار”. من جانبه  أعلن الشيخ محمد الجميلي احد شيوخ ووجهاء الجميلة في محافظة الانبار ، امس الاثنين، عن اعتقال شخصية عشائرية بارزة اثر خلافات فجرتها شقيقة الحلبوسي مع عشيرة الجميلة في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة . ويقول الجميلي في تصريح صحفي، إن”قوة امنية اعتقلت الشيخ حازم حكمت الجميلي اثر نشوب خلافات فجرتها شقيقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد اعتداءها على طبيب من عشيرة الجميلة اثناء ممارسة عملة في مستشفى الفلوجة التعليمي وزجه في السجن دون وجود مذكرة اعتقال بحقة “. ويضيف، ان” اعتقال الجميلي لم تعرف معالمها بعد وان اتصالات يجريها وجهاء القبيلة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عملية الاعتقال الا ان مصادر رجحت بان عملية الاعتقال جاءت على خلفية انتقاد الشيخ حازم لتوجهات الحلبوسي وتصرفاته مع شيوخ ووجهاء قبيلة الجميلة “. وتوافد شيوخ العشائر من بغداد والمحافظات الى مضيف الشيخ العام لقبيلة الجميلات بعد ندائه ألى العشائر والقبائل العراقية نتيجة الاعتقالات التعسفية من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقائد الشرطة، واعلانهم الدعم والمساندة لشيخها العام. وشهدت الساعات الماضية تصعيد عشائري لقبيلة جميلة بقيادة شيخهم العام والخروج بأحتجاج  على خلفية محاصرتهم في قضاء الكرمة بأمر الحلبوسي ومنع ابناء قبيلة جميلة القادمين من بغداد وباقي المحافظات من الدخول الى الانبار .

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