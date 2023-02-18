تحالف الانبار يطالب الحلبوسي برفع يده عن إدارة المحافظة

تحالف الانبار يطالب الحلبوسي برفع يده عن إدارة المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الانبار الموحد، السبت، فشل جهود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للصلح مع شيوخ عشائر الانبار، مشيرا الى ان مشيرا الى ان قبول الصلح يرتبط بموافقة الحلبوسي على سحب يده من الانبار بشكل تام.وقال القيادي في التحالف محمد دحام في تصريح  صحفي، انه “ومنذ أسابيع جرت عدة محاولات من قبل رئيس البرلمان ووالده من خلال التجوال والتنقل بين شيوخ محافظة الانبار لاجل التقرب من تحالف الانبار بعد ان حدث تفكك وتصدع داخل تحالف السيادة وتراجع شعبية الحلبوسي الى مستوى كبير في المحافظة والمحافظات السنية “. وأضاف ان ” هدف الزيارات واللقاءات واضحة لنا تماما، الا اننا لن ولم نقبل أي وساطة ولن نساوم على حساب مصالح ومقدرات المحافظة الا بعد ان يرفع يده كليا عن التدخل في شؤون المحافظة”. وأشار القيادي في التحالف ان ” الزيارة الأخيرة للحلبوسي والزيارات السابقة لشيوخ الانبار قد فشلت تماما “.وأجري ريكان الحلبوسي والد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سلسلة من الاجتماعات مع شيوخ العشائر ضمن تسوية أطلقها لتوزيع المناصب وانهاء حالة المعارضة المتزايدة ضد ولده المتهم بقضايا فساد ودعم المجاميع الإرهابية. 

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