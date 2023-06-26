تحالف الانبار يطالب السوداني بإدارة المحافظة من مستوى أدنى

تحالف الانبار يطالب السوداني بإدارة المحافظة من مستوى أدنى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف الانبار، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإدارة المحافظة من موقع ادنى، مبينا ان الحلبوسي ضرب اهم المشاريع الاقتصادية لتمويل حزب الحلبوسي.وقال القيادي في التحالف طه عبد الغني في حوار متلفز ، إن “إعفاء محمد العاني من إدارة صندوق اعمار المناطق المحررة أغلق “أول مكتب اقتصادي لحزب تقدم”.وأضاف اننا “نطالب بالتحقيق في مشروعين أحالهما صندوق الإعمار قبل شهرين وان السلطات مطالبة بالتحقيق في مشروع ماء الرحالية وإنارة السريع الدولي”.وأشار الى ان ” فساد الأراضي في الأنبار كبير ولا يقارن بسرقة القرن”، مبينا ان “الموظف الذي يتحدث عن الفساد بالأنبار يتم نقله”.ودعا عبد الغني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “إدارة المحافظة من موقع ادنى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *