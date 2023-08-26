تحالف الانبار يطالب مفوضية الانتخابات بمحاسبة حزب الحلبوسي لمخالفته الدستور

تحالف الانبار يطالب مفوضية الانتخابات بمحاسبة حزب الحلبوسي لمخالفته الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد الفهداوي، السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى محاسبة حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذلك لقيامه بحملة تسقيطية مبكرة ضد منافسيه ومخالفته لتعليمات المفوضية وتتعارض مع الدستور. وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، ان ” الحملة التسقيطية المبكرة التي بدأها حزب الحلبوسي تقدم بمحافظة الانبار باستهداف القوى السياسية المنافسة من خلال استخدام قنوات فضائية ماجورة ومعروفة بالابتزاز”. وأضاف ان ” الأسلوب الذي يتبعه حزب تقدم بالمحافظة يخالف تعليمات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويتعارض مع الدستور”. ودعا الفهداوي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الى “محاسبة حزب الحلبوسي ووضع حد لتلك السلوكيات لكونها تمس السلم المجتمعي وامن الدولة”. وأشار الى ان ” الانسحابات التي ادعى بها حزب تقدم من التحالف لا صحة لها، بل هناك شخصيات وقيادات بارزة من نواب وغيرهم اعلنوا انسحابهم رسميا من تحالف تقدم”.وتزداد الأصوات السياسية والشعبية السنية لاسيما في محافظة الانبار، المطالبة بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وهو ما دفعه للاتجاه نحو المكون الشيعي لمواجهة خطر الاقالة.

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