تحالف الانبار يعلن عن قرب تشكيل تحالف سنّي جديد منافس لتحالف السيادة

تحالف الانبار يعلن عن قرب تشكيل تحالف سنّي جديد منافس لتحالف السيادة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار ضاري الدليمي، السبت، عن قرب اعلان تشكيل تحالف سياسي سني جديد سيكون منافسا لتحالف السيادة قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال الدليمي في تصريح  صحفي، إن “هناك حوارات ولقاءات غير معلنة منذ اشهر عديدة بشأن تشكيل تحالف سياسي كبير يضم مرجعيات سياسية وشخصيات معروفة وأحزاب سياسية في المحافظات المحررة ليوازي تحالف السيادة الذي تراجعت شعبيته بشكل واضح”.وأضاف، ان “الإعلان عن تشكيل التحالف الجديد سيتم خلال مدة قصيرة ليكون الخط الموازي لتحالف السيادة في المحافظات المحررة”.وأشار الدليمي، الى ان “الهدف الحقيقي للتحالف الجديد هو انهاء هيمنة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على القرار السني واستحواذه على مكاسب شخصية بعيدة عن مصلحة المكون السني”. ولفت الى، ان “هناك مراجع سياسية وشخصيات معروفة من المحافظات المحررة أبدت موافقتها للانضمام لمشروع التحالف الجديد”.وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد الفهداوي في وقت سابق، ان تحالفه سيلتقي عددا من الشخصيات السياسية وقيادات من أحزاب سنية في المحافظات المحررة لاجل الدعوة الى تشكيل تحالف سياسي ينافس تحالف السيادة الذي يقوده الخنجر والحلبوسي.

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