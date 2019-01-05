تحالف البناء:الرئيس العراقي من يختار نوابه

تحالف البناء:الرئيس العراقي من يختار نوابه
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد تحالف البناء، السبت، عدم وجود اي اتفاق سياسي لغاية اللحظة بشان اختيار نواب رئيس الجمهورية أو تحديد عددهم، مشيرا الى ان الدستور العراقي يمنح رئيس الجمهورية حرية اختيار نوابه. وقال النائب عن التحالف عامر الفايز في تصريح  صحفي له اليوم، ان ‘اي اتفاق سياسي بشان تسمية نواب رئيس الجمهورية وتحديد هويتهم وعددهم لم يجر لغاية الان’. واضاف ان ‘الدستور يشير الى أحقية رئيس الجمهورية باختيار نوابه سواء كانوا ثلاثة اشخاص او شخص واحد بحسب الاتفاقات السياسية’، مبينا ان ‘برهم صالح هو من سيحدد موقفه بعد اكمال الكابينة الوزارية خلال المدة المقبلة’.

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