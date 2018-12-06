تحالف البناء:الفياض لاتنطبق عليه “شروط الرفض”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف البناء النائب عامر الفايز, الخميس, أن ادعاء تحالف سائرون بأن مرشح الداخلية فالح الفياض خارج عن المعايير المتفق عليها غير صحيح، فيما وضع شرطا على سائرون مقابل سحب ترشيح الفياض.وقال الفايز في تصريح صحفي له اليوم، إن “مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض هو من اختيار رئيس الوزراء وليس مرشح عن تحالف البناء, الا ان تحالفنا داعم لترشيحه من قبل رئيس الحكومة”.واضاف ان “ادعاء تحالف سائرون بان الفياض لاتنطبيق عليه معايير الاتفاق بالترشيح غير صحيح لكون المعايير تشير بان المتصدي للحقائب الوزارية يجب ان لا يكون وزيرا سابقا ولا نائب حالي او رئيسا لحزب مسجل وهذه لا تنطبق على الفياض”، مطالبا تحالف سائرون بـ”الاتيان بسبب مقنع وما علينا الا سحب الدعم عنه”.يشار إلى أن تحالف سائرون مايزال متمسكا بموقفه الرافض ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية, داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تقديم أسماء من تكنوقراط لشغل وزارتي الدفاع والداخلية.