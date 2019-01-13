تحالف البناء:عبد المهدي مصر على ترشيح الفياض للداخلية

تحالف البناء:عبد المهدي مصر على ترشيح الفياض للداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب تحالف البناء عامر الفايز، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال مصرا على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن التحالف يدعم ذلك الترشح.وقال الفايز في تصريح صحفي له اليوم، إن “فالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتولي حقيبة الداخلية ومازال متمسكا به لغاية اللحظة”.وأضاف أن “تحالف البناء يدعم ذلك الترشح من قبل عبد المهدي إلا انه لا يتبنى هذا الموقف بشكل رسمي كونه مرشح رئيس الوزراء وليس الكتلة”، مبينا أنه “في حال وجود نية لدى رئيس الوزراء باستبدال الفياض فان البناء لا يبدي أي ممانعة بهذا الشأن”.وكان تحالف البناء نفى في وقت سابق، طرح اسم المستشار في رئاسة الجمهورية شيروان الوائلي لحقيبة الداخلية, مؤكدا أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال متمسكا بالفياض كمرشح لحقيبة الداخلية. 

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