تحالف البناء:كلفنا وزير الخارجية باعداد جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية

تحالف البناء:كلفنا وزير الخارجية باعداد جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف البناء النائب حسن شاكر الكعبي، الأربعاء، عن تكليف وزير الخارجية محمد علي الحكيم بتنظيم جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق.وقال الكعبي في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب كلف وزير الخارجية محمد علي الحكيم بتنظيم جدول زمني لمغادرة جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”.وأضاف الكعبي، أن “ العراق لايحتاج الى القوات الأجنبية في مسك الارض وبالتالي ستكون هناك جدولة لإخراج تلك القوات في القريب العاجل”.ولفت إلى أنه وفي حال لم تمتثل أمريكا لقرارات مجلس النواب والشعب باخراج قواتها فإن هناك عدة خيارات سيلجا إليها العراق “، مبينا أن “من بين تلك القرارات اللجوء إلى استخدام القوة ضدها”.

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