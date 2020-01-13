تحالف البناء:لم نحدد موقفنا من تجديد الثقة لعبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء، حسين جاسم ناصر،الاثنين، عن موقف تحالفه من تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة الانتقالية وفقاً لدعوات اطلقتها قوى سياسية، فيما تحدث عن أبرز الملفات التي ناقشها الأخير خلال زيارته إلى كردستان.وقال ناصر، في حديث صحفي، إن “تحالف البناء لم يحدد موقفه حتى الآن بشأن بقاء عادل عبد المهدي ومنحه رئاسة الحكومة الانتقالية”.وعن زيارة عبد المهدي الأخيرة إلى اربيل، أضاف أن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اربيل جاءت لبحث بعض المواضيع المشتركة”.وبشأن المواضيع التي نوقشت خلال الزيارة، أوضح ناصر، أن “الزيارة كانت لطلب توضيح موقف الكرد اخراج القوات الاميركية من العراق وما اذا كان موقفهم ثابتا، فيما بحثت موضوع الموازنة والصادرات النفطية، إضافة إلى بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”.