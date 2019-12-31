تحالف البناء:لم نقدم أي مرشح جديد لرئاسة الوزراء

تحالف البناء:لم نقدم أي مرشح جديد لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الثلاثاء، ان تحالفه لن يطرح اي مرشح جديد لرئاسة الحكومة دون اثبات الخرق الدستوري لرئيس الجمهورية برهم صالح، مبينا ان صالح رفض ثلاثة مرشحين لتحالف البناء دون اي سند قانوني.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “تحالف البناء لن يناقش اي مرشح جديد لرئاسة الحكومة بسبب استمرار اعتراض رئيس الجمهورية”، مبينا أن “الترشيح والتوافق على شخصية لن يتم الا من خلال اثبات احقية الكتلة الاكبر في تقديم مرشح وعدم احقية رئيس الجهورية بالاعتراض على المرشح بحسب الدستور”.واوضح ان “برهم صالح اعترض على ثلاث مرشحين لتحالف البناء بذرائع مختلفة ولمجرد اهواء سياسية وعلى المحاكم المختصة انصاف القانون والدستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لعد وضع سنن جديدة لرؤساء مقبلين بالاعتراض على المرشحين”.وكان النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني أكد في تصريح سابق ، استمرار المفاوضات بشأن منصب رئاسة الوزراء ، مبينا ان الساعات المقبلة ستشهد طرح اسماء جديدة لرئاسة الحكومة بالتفاوض مع الكتل الاخرى. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *