تحالف البناء:لن نستغني عن سنّة المالكي

تحالف البناء:لن نستغني عن سنّة المالكي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، عن وجود مساعي من قبل تحالفه لإبقاء تحالفي المحور والقوى العراقية ضمن تحالف البناء، مشيرا الى ان أجواء المفاوضات جيدة للغاية.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “الخلافات الكتل السنية لا تصب مطلقا في صالح العملية السياسية ولذلك يسعى تحالف الفتح كونه الكتلة الأكبر ضمن البناء إلى تجنب انعكاسات الصراع”.وأضاف البلداوي، أن “الفتح باشر بمساعي الصلح بين المحور الوطني واتحاد القوى العراقية عقب الصراع على منصب محافظ نينوى”، مبينا أن “المساعي تصب في إبقاء الطرفين داخل البناء بشكل مندمج او مستقل كما هو الحال عند القوى لشيعية في البناء”.

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