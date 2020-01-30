تحالف البناء:مهلة الرئيس العراقي في تسمية المرشح لرئاسة الوزراء غير ملزمة لنا

تحالف البناء:مهلة الرئيس العراقي في تسمية المرشح لرئاسة الوزراء غير ملزمة لنا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان، الخميس، أن مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد مرشح رئاسة الوزراء لغاية يوم السبت المقبل غير ملزمة للتحالف، فيما أشار إلى وجود ضغوطات أميركية تمارس على رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.وقال ذيبان في تصريحات متلفزة ، إن “تحالف البناء غير ملزم بمهلة رئيس الجمهورية برهم صالح الأخيرة بشأن رئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “هناك ضغوطات أميركية وسياسية تمارس على الرئيس”.وأضاف ان “رئيس الجمهورية وضع الكتل السياسية امام مفترق طرق”، لافتا إلى أن “محمد علاوي ومصطفى الكاظمي يحملان جنسية مزدوجة ونحن نتحفظ عليهما”.وأكد ذيبان أن تحالفه “سيدعم الشخصيات الوطنية من عراقيي الداخل لتولي رئاسة الوزراء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *