تحالف البناء: اجتماع قيادات التحالف مع عبد المهدي كان “بروتوكوليا”

تحالف البناء: اجتماع قيادات التحالف مع عبد المهدي كان “بروتوكوليا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف “البناء”، الخميس (11 نيسان 2019)، عن تفاصيل ما جرى خلال اجتماعه يوم أمس، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال النائب عن التحالف حسين اليساري، في حديث صحفي له اليوم، إن “اجتماع يوم أمس كان بروتوكولي، لم تصدر عنه اي مقررات او نتائج، لكن الاجتماع كان ذو فائدة، بكل تأكيد، فرئيس الوزراء شرح ما قدمه خلال الفترة الماضية، كما قدم لنا المعوقات التي تعرقل عمله وعمل حكومته”.وأضاف اليساري، أن “النواب ورؤساء الكتل قدموا مجموع من الملاحظات والطلبات الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو دونها جميعها، ونتمنى منه تطبيق او تلبية البعض منها، كونها جميعها تصب في مصلحة المواطن العراقي”.وعقد تحالف البناء، الأربعاء (10 نيسان 2019)، اجتماعاً حضره رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، عادل عبد المهدي، ومحمد الحلبوسي، بالإضافة الى قيادات التحالف، في مقر منظمة بدر، وسط بغداد.ويضم التحالف كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح الذي يضم احزاب الحشد الشعبي والمحور الوطني، من بينهم أحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، وغيرهم.

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