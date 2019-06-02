تحالف البناء يؤكد على مواصلة دعمه السياسي للحلبوسي

تحالف البناء يؤكد على مواصلة دعمه السياسي للحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف البناء، الاحد، عن “السبب الحقيقي” وراء خلاف تحالف المحور الوطني المكون مع عدد من الأحزاب السنية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال عضو التحالف كريم المحمداوي في تصريح صحفي، إن “التفاف عدد من الكتل السياسية والشخصيات حول الحلبوسي تسبب بخلق فجوة بينه وبين المحور”، لافتا إلى إن “وصول الحلبوسي لكرسي الزعامة دفعه إلى تهميش المحور والحصول على تأييد الملتفين حوله لدعمه داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “الخلاف دفع نواب المحور إلى المطالبة بإقالة الحلبوسي ألا إن تحالف البناء غير مؤيد للإقالة في الوقت الراهن”، مبينا أن “الإقالة أمر غير صحيح كون البلاد تمر بمرحلة سياسية حساسة، فضلا عن التصعيد الذي تشهده المنطقة بين أمريكا وإيران”.وكشف النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف لوكالة “المعلومة”، الأسبوع الماضي، عن حراك تقوده كتل “سنية” لتغير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لعدم رغبتها بحصوله على كرسي رئاسة البرلمان.وأعلن تحالف ”المحور“ في وقت سابق إلغاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته، عازيًا ذلك إلى محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والأهداف التي تشكل التحالف لأجلها.

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