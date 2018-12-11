تحالف البناء يكشف عن تحشيد نيابي لتمرير وزرائه

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف البناء ، الثلاثاء ، عن تحشيد نيابي كبير لتمرير الوزارات الثمانية المتبقية خلال الأسبوع المقبل، فيما بين إن تأخير إكمال الكابينة الوزارية ستعرض البلاد لمخاطر سياسية كبيرة.وقال عضو التحالف وليد عبد الحسن في تصريح صحفي له اليوم: إن “تحالف البناء سيلملم جميع أطرافه بما فيها المحور الوطني خلال الأسبوع المقبل لغرض إكمال الكابينة الوزارية”، لافتا إلى إن “الجلسة المقبلة سيتم خلالها تمرير جميع الوزارات المتبقية بعرض المرشحين للتصويت داخل قبة البرلمان”.وأضاف أن “حل الخلافات السياسية على عدد من الأسماء المطروحة سيتم من خلال طرح مرشحي الوزارات للتصويت وفي حال عدم تمرير الأسماء المعترض عليها سيتم استبدالها من قبل عبد المهدي”، مبينا إن “فشل الجلسة السابقة بتمرير الوزارات حصل لعدم دخول المحور الوطني لقاعة البرلمان بسبب تخوفهم من تمرير فيصل الجربا لوزارة الدفاع”.وتابع إن “الأسبوع المقبل سيكون الموعد الأخير لإكمال الكابينة الوزارية وبخلاف ذلك ستتعرض العملية السياسية في البلاد إلى مخاطر كبيرة”.وكان النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي قد عزا ،امس الاثنين، تأخير إكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الخلافات السياسية بين المحور الوطني وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على حقيبة الدفاع.