تحالف التجار يرد على الصدر:لا تتبع “أهواء مستشاريك”
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- رد النائب عن المحور الوطني (تحالف التجار)عبد الله الخربيط، الأحد، على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للسنة، داعيا اياه الى عدم خلق وزير وقائد من مستشار فاشل.وقال الخربيط في بيان ، مخاطبا السيد مقتدى الصدر “نعم نلبي كل ما استحلفتنا به و لك عندنا ما ليس لغيرك من قادة العراق الا اننا ولعلم وتجربة نجزم بفشل التكنوقراط في منصب سياسي”، معتبرا أن “التكنوقراط يخدم كوكيل وزير ، مدير عام ، مستشار … اما سياسي فهذا شيء اخر تماماً”.وأضاف “استحلفك بابيك وجدك وجد اجدادك العظيم محمد النبي ( صلوات الله علية و سلامه) لا تخلق من مستشار فاشل وزير و قائد كما حصل و يحصل، لا تتبع المستشارين فهم كالشعراء في كل وادي يهيمون و يقولون ما لا يفعلون”، متسائلا “من لم ينجح بخاص امره كيف يبدع بأمر العامة؟”.واختتم الخربيط رسالته بالقول: “كان ال هاشم اغنى اهل مكه ، و تجارها و مقاتليها و قضاتها، كانو ناجحين في كل شيء، ثم اختارهم الله لكل شيء … و الشعراء و اهل الكلام ….. اهل كلام … نحن في زمن الافعال”. يذكر ان المحور الوطني يكنى في الشارع السني بتحالف التجار لتاريخهم السياسي التجاري المعروف.