تحالف التغيير الديمقراطي:الانتخابات المقبلة نتائجها مزورة بعد التغيير في مفوضية الانتخابات

تحالف التغيير الديمقراطي:الانتخابات المقبلة نتائجها مزورة بعد التغيير في مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”، اليوم الاربعاء (20  أيلول 2023)، من جهتين سياسيتين استحوذتا على دوائر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وذكر بيان للتحالف ، أن “قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، تعبر عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما”.وأضاف، أن “المعلومات تشير الى ان جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت، ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!”.وأشار إلى أن “هذه الإجراءات وغيرها ، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة – وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء – في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.وتابع أن “قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها”.وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، بحسب البيان، “حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي، كما توجه دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الإنتخابية والأشراف المباشر على تفاصيلها”.يجدر الاشارة بأن قوى التغيير الديمقراطية، تضم (الحزب الشيوعي العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، الحركة المدنية العراقية، حزب البيت الوطني، حركة المثقف العراقي، حزب الريادة العراقي، التجمع الجمهوري العراقي، التيار الديمقراطي العراقي”.

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