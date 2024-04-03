تحالف الحسم:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان

تحالف الحسم:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعبد القيادي في تحالف الحسم الوطني نوري الدليمي، الأربعاء، سماح القوى السياسية لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بالحصول على الولاية الثالثة. وقال الدليمي في حوار متلفز، ” كان على الحلبوسي حل المشكلة ومازالت لديه فرصة للنجاح وان الحلبوسي لن يأتي لدورة ثالثة وان النظام الداخلي لن يتغير لمجلس النواب”. وأضاف ان ” التحالف الذي تشكل يمتلك مقاعد تقارب مقاعد الحلبوسي . وأضاف ان “الانشقاق حصل بسبب الخلاف على طريقة ادارة التحالف وان  القادة السنة اخذوا مشروعيتهم من الصندوق وليس من الشارع”.

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