تحالف الحسم:الحلبوسي وحزبه أصبح من الماضي في الانبار وباقي المحافظات المحررة

تحالف الحسم:الحلبوسي وحزبه أصبح من الماضي في الانبار وباقي المحافظات المحررة
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الرمادي/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الحسم طه عبد الغني، الثلاثاء، ان “الانتخابات القادمة ستكون حافلة بالسجالات وان المشهد السياسي قد لا يبقى هادئا في المحافظات قبيل الانتخابات “.وأضاف، ان “لجنة الترشيح حشدت الجميع لدعم مرشح واحد فقط”، مشيرا الى انه “يجب ان يكون اختيار المرشح وفق برنامجه الانتخابي”.ويؤكد القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد الفهداوي، صعوبة موقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد تسجيل عدة تحالفات منافسة لحزب تقدم في الانبار وبقية المحافظات السنية.افكار الرئيس الشاذة، فيما اتهم شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الثلاثاء، جهات متنفذة بالعمل على ترسيخ فكرة الاقليم لدى اهالي المحافظة لاستحواذ على ثروات الانبار وبدعم من جهات خارجية.

وقال الشيخ عبد الستار الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “جهات متنفذة ذات صلة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعمل على ترسيخ فكرة الاقليم لدى سكان الانبار من خلال عقد اجتماعات داخل المحافظة وفي محافظة اربيل وبدعم من جهات خارجية من اجل الاستحواذ على ثروات المحافظة بعد اعلانها بانها تمتلك أكبر مخزون من المشتقات النفطية في المناطق الغربية “.،وأضاف، الدليمي ان” قادة هذا المشروع من السياسيين الفاشلين وعلى رأسهم الحلبوسي للحصول على مكاسب انتخابية”.

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