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السوداني يؤكد على تقديم الخدمات للزوار الإيرانيين في أربعينية الحسين
صالح:بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ
نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام
تحالف الحسم:الحلبوسي وحزبه أصبح من الماضي في الانبار وباقي المحافظات المحررة
حمودي:المجلس الأعلى الإسلامي سيدخل الانتخابات في أكثر من قائمة تنفيذا لتوجيه الإمام المهدي!!!
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صالح:بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ
خونة العراق يعينون الكويتي (بحر العلوم) رئيسا للجنة توزيع أرض ومياه العراق “دلفري” للكويت
اليوم.. سعر صرف الدولار =152000 ديناراً
وزير الموارد المائية تتوقع تجاوز أزمة المياه في الشتاء المقبل!!
المجلس الوزاري للإقتصاد يقرر حذف العصائر والمرطبات والكيك بانواعه والمعجنات من قوائم الاستيراد
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
خونة العراق يعينون الكويتي (بحر العلوم) رئيسا للجنة توزيع أرض ومياه العراق “دلفري” للكويت
الداخلية:إلقاء القبض على (12000) تاجر مخدرات خلال (7) أشهر الماضية
وفد عراقي إلى واشنطن لتعزيز التعاون العسكري والأمني ودعم بقاء القوات الأمريكية في العراق
خبير اقتصادي:(15) مليار متر مكعب إيرادات العراق المائية جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
النزاهة:أوامر إلقاء قبض بحق الكاظمي ومدير مكتبه وسكرتيره ووزير ماليته لتورطهم بسرقة القرن
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- اذاعة INN