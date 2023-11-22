تحالف الحسم: المرشح لرئاسة البرلمان من خارج حزب الحلبوسي

تحالف الحسم: المرشح لرئاسة البرلمان من خارج حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الحسم، الاربعاء، ان رئيس مجلس النواب الجديد سيكون من خارج حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.وقال عضو تحالف الحسم بهاء محمود الزيدي في حديث صحفي، ان “قوى الإطار التنسيقي ستكون داعمة لأي مرشح يتفق عليه المكون السني بعيدا عن مرشح تحالف تقدم “.وأضاف أن “اختيار رئيس جديد لمجلس النواب شأن خاص بالمكون السني”، لافتا إلى أن “الحوارات مستمرة بين العزم والحسم من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة البرلمان “.واكد أن “تحالفه يحظى بدعم كبير داخل مجلس وهو الأوفر حظا لتولي منصب رئيس البرلمان بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي”.

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