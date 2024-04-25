تحالف الحسم يرجح بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة

تحالف الحسم يرجح بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح تحالف حسم، الخميس ، بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الدورة الانتخابية القادمة ، بسبب استمرار الخلاف السني . وقال القيادي في التحالف ضاري الدليمي في حديث صحفي، ان “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مازال يضغط باتجاه إيجاد مخرج لإفشال جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان من خلال اقناع تحالف عزم وحسم والسيادة بسحب ترشيح محمود المشهداني وسالم العيساوي لإفراغ قائمة المرشحين للمنصب” . وأضاف ان “تحالفي عزم وحسم السيادة مازالا متمسكين بمرشحيهم للمنصب وغلق كل الأبواب امام الحلبوسي”، مرجحا “بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الدورة الانتخابية القادمة”.

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