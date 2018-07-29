تحالف الحشد:العبادي لن يكون رئيسا للحكومة القادمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث تحالف الفتح بزعامة هادي العامري،الاحد، عن مواصفات شخصية جديدة، ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد ان رئيس الوزراء المقبل، سيكون قوياً وأكثر عزيمة في مكافحة الإرهاب والفساد في البلاد.وقال القيادي في التحالف، فالح الخزعلي، في حديث صحفي له اليوم، إن “رئيس الوزراء المقبل، سيكون شخصية جديدة، قوية، وذات إرادة ونظرة استراتيجية، وأكثر عزيمة في مكافحة الفساد والإرهاب، وتقديم الخدمات للمواطنين”.وفي شأن منفصل، أشار القيادي في تحالف الفتح، إلى أن “دعم المرجعية الدينية، للتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة، جعل لها تأثيراً كبيراً”.