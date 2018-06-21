تحالف الحشد:العد والفرز اليدوي سيدخل العراق في فراغ دستوري

تحالف الحشد:العد والفرز اليدوي سيدخل العراق في فراغ دستوري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز، الخميس، موافقة المحكمة الاتحادية على اعادة العد والفرز اليدوي ستدخل العراق بفراغ دستوري.وقال الفايز في حديث  صحفي له اليوم، ان “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب اصبح نافذاً بعد رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على القانون”، مبينا ان “اعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة”.واضاف ان “عمل مجلس النواب سينتهي نهاية الشهر الحالي، بالتالي سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتشكل حكومة تصريف اعمال محددة”.واوضح ان “القضاة المنتدبين وعدوا بتكثيف عدد الموظفين للانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما”.

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